Wymachuje nogami w Nowym Jorku. Włożyła marynarkę i takie rajstopy

Teraz Maja Sablewska podzieliła się efektami sesji zdjęciowej z Nowego Jorku. Prowadząca polsatowskiego programu włożyła czarną, oversizową marynarkę z bardzo szeroką linią ramion . Nie wiadomo, czy coś znajdowało się pod spodem, natomiast ten element garderoby zgodnie z najnowszymi trendami mógłby śmiało robić za szykowną sukienkę mini. Stylistka dobrała do tego lakierowane szpilki, ale daniem głównym były r ajstopy – cienkie z wyszytym napisem "ICONIC" wysoko na udzie .

"Mega zdjęcie", "Kocham pomysły na te foty", "Piękno bije od ciebie", "Jesteś Maju moim ideałem kobiety", "Te nogi to istne dzieło", "Iconic" – czytamy w sekcji komentarzy pod postem.

