Sablewska miała ją odmłodzić o 10 lat. Oto efekt

Małgosia na co dzień zajmuje się domem i wychowaniem trójki dzieci. - Od 12 lat jestem szczęśliwą mężatką. Mamy z mężem trójkę dzieci: 11 lat, 9 i 2,5. Mamy również psa o imieniu Stefanek.

- Wyglądasz pięknie, ale chciałabym, żebyś poczuła siebie w sobie, tak jak ci mówiłam podczas rozmowy, i mam nadzieję, że to się zaraz wydarzy - powiedziała Maja Sablewska.

Emocji nie zabrakło również w przypadku kolejnej metamorfozy. Druga bohaterka ma za sobą bagaż doświadczeń. - Nigdy nie miałam lekko, było w moim życiu wiele sytuacji stresogennych. Później otrzymałam diagnozę - chłoniak w czwartym stadium. To było jak cios prosto w serce. Przecież jestem młoda, mam małe dzieci i teraz mam umrzeć? Czułam żal do całego świata. Jako samotna matka, dostając taką diagnozę, poczułam się wtedy jak małe dziecko, która nie ma się do kogo zwrócić - oznajmiła.