Wymieszaj i wlej w szczeliny. Kaloryfer będzie jak nowy

Suszarka do włosów - rzecz niezastąpiona, nie tylko jeżeli chodzi o włosy. Przyłóżcie jej dyszę do górnej części grzejnika, a strumień powietrza skierujcie do dołu. Uruchomcie suszarkę na maksymalny podmuch i powoli usuwajcie kurz. To, co wypadnie na podłogę, możecie zebrać ściereczką.