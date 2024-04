Wymieszaj ze sobą dwa składniki. Hortensje będą rosły jak szalone

Hortensje to piękne kwiaty, od których trudno oderwać wzrok. Odpowiednio zadbane cieszą oko nawet przez trzy miesiące. Chcesz wydłużyć okres kwitnienia? Przygotuj domową odżywkę do hortensji składającą się z zaledwie dwóch składników.

Domowe odżywki do roślin cieszą się coraz większą popularnością. Wpisują się w ideę "less waste", która polega na wykorzystywaniu wszystkich wygenerowanych odpadów. Większość domowych nawozów bazuje na składnikach, które normalnie trafiłyby do kosza.

Tak też jest z odżywką do hortensji. Potrzebujesz tylko dwóch składników. Jeden z nich znajdziesz na działce czy w lesie. Wystarczy, że zalejesz go wodą i odstawisz mieszankę na dwa tygodnie. Wyjaśniamy, jak ją przygotować.

Jak dbać o hortensje?

Hortensje to niewysokie krzewy z rodziny hortensjowatych. Naturalnie występują na terenie Azji i Ameryki Środkowej, jednak z powodzeniem można uprawiać je w naszym klimacie. Mówi się, że hortensje są kapryśne. To mit. Wystarczy zapewnić im optymalne warunki do wzrostu, żeby roślina odwdzięczyła się kolorowymi kwiatami.

Dalsza część artykułu pod materiałem wideo

Jak dbać o hortensje, aby obsypały się kwiatami? Krzew najlepiej czuje się w cieniu lub półcieniu. Zasadzona w słońcu szybko zacznie więdnąć. Nie zapomnij o odpowiedniej ziemi. Hortensje należy sadzić w żyznym i próchniczym podłożu o lekko kwaśnym odczynie. Gleba powinna być stale wilgotna, zwłaszcza w okresie intensywnego kwitnienia rozpoczynającym się już w czerwcu.

Zmieszaj ze sobą dwa składniki i podlej hortensje. Będą rosly jak szalone

Hortensje to krzewy, które są szczególnie narażone na ataki szkodników takich jak mszyce, nicienie, przędziorki czy pluskwiaki. Można je przed tych uchronić. Wystarczy, że przygotujesz domową odżywkę do hortensji, a szkodniki nawet się nie zbliżą. Nawóz dostarczy roślinie wszystkich potrzebnych składników odżywczych, przyśpieszając jej wzrost, a nawet wydłużając okres kwitnienia.

Jak przygotować taką odżywkę? Potrzebujesz kilograma liści pokrzywy. Włóż je do dużego, plastikowego pojemnika i zalej je 10 litrami zimnej wody. Przykryj pojemnik gazą. Odstaw go w ciemne i zimne miejsce na dwa tygodnie. Mieszaj miksturę raz na 2-3 dni. Po dwóch tygodniach nawóz jest gotowy do użycia.

Gnojówka z pokrzywy dostarczy roślinie azotu, potasu, krzemu oraz żelaza. Stosuj ją nie częściej niż raz na trzy tygodnie, aby nie przekwasić gleby. Nawóz można stosować także do marchewki, pietruszki, buraków, selera i pomidorów.

© Materiały WP

Odwiedź grupę FB - #Samodbałość. Tutaj będziemy dzielić się informacjami o nowych wywiadach i historiach. Przyłączcie się do nas i poinformujcie o tym znajomych. Czekamy na Was!