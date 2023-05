Wsyp pod hortensje. Będą puszczać kwiat po kwiecie

Drożdże, soda oczyszczona, woda po ryżu, woda po warzywach, jogurt — z każdego z wymienionych produktów można przyrządzić nawóz, który obfituje w składniki, takie jak fosfor, potas czy azot. Są to pierwiastki, których każda roślina potrzebuje, aby móc prawidłowo się rozwijać. Jest jeszcze jeden produkt, a w zasadzie odpad, który można wykorzystać w ogrodzie. Docenią go zwłaszcza miłośnicy borówek i hortensji.

Zamiast traktować je jak niepotrzebny odpad, zbierz dwie szklanki fusów. Następnie, zalej je 10 litrami wody i wymieszaj dokładnie, a następnie przelej do konewki. To nawóz, który docenią rośliny, które najlepiej rozwijają się w kwaśnej glebie. Należą do nich m.in. hortensje i borówki, ale też i tuje. Tak przygotowanym nawozem podlewaj rośliny raz na dwa tygodnie. Pierwsze efekty zauważysz po zaledwie dwóch miesiącach stosowania.