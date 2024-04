Dodaj jedną łyżkę i podlej. Tuje będą rosły jak szalone

Tuje, znane też jako żywotniki, to rośliny, które zdobią ogrody, parki i tereny miejskie. Są bardzo proste w uprawie, a przy tym niezwykle efektowne. Zasadzone obok siebie tworzą gęsty żywopłot, który chroni ogród przed ciekawskimi spojrzeniami sąsiadów czy przechodniów. Jak dbać o tuje, aby stały się gęste i wysokie? Poznaj przepis na domową odżywkę do tui, a iglak zacznie rosnąć jak szalony.

Tuje to rośliny iglaste, należące do rodziny cyprysowatych. Naturalnie występują w Ameryce Południowej, gdzie największe okazy osiągają nawet 60 metrów wysokości. W naszych warunkach rośnie do maksymalnie czterech metrów. Ile rośnie tuja w ciągu roku? Od 40 do 50 centymetrów. Ten proces można przyśpieszyć, o odpowiednio zadbasz o roślinę.