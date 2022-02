Wymowny wpis Edyty Pazury o Putinie. "Przyjrzyjcie się uważnie"

"Wystarczy jeden, dwóch, którzy będą próbowali zawrócić Wisłę kijem i nic z tym nie zrobimy… To jest prawda, że konflikty europejskie to temat na rozprawę doktorską lub kilkanaście rozpraw doktorskich. Jednak jakkolwiek by o tych konfliktach pisać, rozprawiać, analizować to wniosek zawsze jest ten sam - giną niewinni ludzie, a niestety jesteśmy na początku tego konfliktu" - zauważa.