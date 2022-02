Julia Kamińska o sytuacji obywateli Ukrainy. Pokazała fragment rozmowy

"Właśnie rozmawiałam z koleżanką, która mieszka w Kijowie. Płakałam razem z nią. Mam nadzieję, że uda jej się stamtąd wyjechać", "Pracuję z Ukraińcami i przyjaźnię się z jedną dziewczyną. Ja sama dziś miałam w nocy łzy w oczach, jak dzwoniła do rodziny. Aż w pewnym momencie mówi, że już nie może się dodzwonić. To jest straszne, co się dzieję", "Ryczę jak bóbr od 6 rano, gdy tylko się dowiedziałam", "Tragedia co to się dzieje. Współczuję wszystkim ludziom, którzy tam zostali, próbują się wydostać" - czytamy.