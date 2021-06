Wypada brać ze sobą kanapki do samolotu? Czy to już "januszowanie" i "cebulandia"?

Burger w cenie biletu

Ceny na lotniskach wołają o pomstę do nieba. Tu nawet bogacze łapią się za portfele. By napić się wody, trzeba wydać ok 8 zł, by zjeść niezbyt wyszukany posiłek, ok. 50 zł. Niewiele lepiej wygląda sytuacja na pokładach tanich linii lotniczych. W cenie biletu nie mamy bowiem zapewnionego posiłku i jesteśmy skazani na samolotowy catering. Dania, jakie znajdziemy w menu to najczęściej odgrzewane w mikrofalówce fastfoody o wątpliwych walorach smakowych. Dlaczego więc nie zaopatrzyć się w swój prowiant?