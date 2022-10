Wypłucz włosy tym napojem. Efekt cię zaskoczy

Zrób płukankę z piwa

Chcąc wykonać płukankę do włosów z użyciem piwa, ze sklepowej półki wybierz to pszeniczne, niepasteryzowanie. Najlepsze będzie piwo o prostym składzie, bez dodatków smakowych. Płyn przelej do pojemnika i zostaw bez przykrycia na dzień lub dwa. Pozwól, by się odgazowało, a alkohol odparował. Jeśli nie chcesz czekać, możesz podgrzać płyn na niewielkim ogniu, redukując go do 1/4 objętości. To bardzo ważne, ponieważ, alkohol wysusza włosy. Efekt użycia takiej płukanki byłby odwrotny od zamierzonego. Kolejnym krokiem jest dodanie do piwa odrobiny wody.