Na bikini zarzuciła siateczkę. Trend tylko dla odważnych kobiet

Paulina Sykut-Jeżyna korzysta z wakacji. Wypoczywa przed emisją kolejnego sezonu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami" . Program rusza już 15 września.

Pierwsza z nich składała się z czarnego kompletu z siateczki, który wyeksponował sylwetkę prezenterki. To opcja tylko dla odważnych kobiet, które lubią bawić się modą. Dobrała do niego ciężkie sandały na wysokiej platformie, które nadały "pazura" całej stylizacji. Spod kompletu wyłoniło się czarne bikini. Sykut-Jeżyna nie zapomniała też o dodatkach. Wybrała okrągłe kolczyki i materiałową torbę pokrytą cekinami w błękitno-różowym kolorze.

Zapraszamy do dołączenia do grupy na FB - #Samodbałość. Tam na bieżąco informujemy o wywiadach i nowych historiach. Dołącz do nas i zaproś znajomych. Czekamy na was!