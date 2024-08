Wypowiedział się o Smolastym. "Jako jedyny w branży, będę go bronił"

Adam Konkol to założyciel i wieloletni gitarzysta Łez, który od urodzenia cierpi na zespół Eisenmengera, czyli naczyniową chorobę płuc. Jakiś czas temu muzyk przekazał w mediach społecznościowych informacje, że ma raka złośliwego. Mimo przeciwności losu artysta nie chce rezygnować z kariery i zdradził, że zrobi wszystko, by pokonać nowotwór.

Ostatnio Konkol zdecydował się także odnieść do zachowania swojego kolegi po fachu. Podczas koncertu Smolastego doszło do incydentu, podczas którego raper przerwał koncert, skarżąc się na złe samopoczucie. Przypominamy, że muzyk spóźnił się na wydarzenie w Nysie ponad 2 godziny, ponieważ tego samego dnia występował również w Częstochowie. W połowie koncertu Smolasty oznajmił, że nie ma siły grać i traci głos, jednak z powodu negatywnej reakcji publiczności, dokończył koncert.

Gitarzysta zespołu Łzy z pewnością wie, że występy w trakcie złego samopoczucia nie są niczym przyjemnym. Konkol zdecydował się więc odnieść do ogromnego hejtu, który spadł na rapera. Na swoim Facebooku muzyk zaznaczył, że, mimo że nie zna osobiście Smolastego, "nie jest jego przyjacielem, kolegą, a nawet znajomym" postanowił stanąć w jego obronie.

Adam Konkol wielokrotnie podkreślał w mediach, że jego żona wspiera go zawodowo oraz prywatnie. Jest przy nim także w trudnych chwilach, gdy muzyk poddaje się leczeniu.

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was!