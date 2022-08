Martyna Wojciechowska o swoim ciele po porodzie. "Nie patrzyłam w lustro"

Docenienie ciała

Wojciechowska wyznała, że przez chwilę zapomniała, jak wiele zawdzięcza swojemu ciału. Córka to najpiękniejszy dar, jaki otrzymała. Podróżniczka zamieściła zdjęcia, które na Instagram dodała Aleksandra Żebrowska. Pokazują one prawdziwe ciało kobiety, bez upiększeń i fotomontażu. Zwróciła się do niej słowami: