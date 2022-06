Wyraź siebie w każdej sytuacji

Na rynku dostępnych jest wiele walizek. Mają różne kolory, kształty i rozmiary. Wybór spośród wielu nie jest prosty i w dużej mierze zależy od tego, do czego jej potrzebujemy. Naprzeciw tym oczekiwaniom i w odpowiedzi na potrzeby wychodzi firma This is me .

Marka pozwala spersonalizować walizki podróżne tak, by jak najlepiej oddawały nas samych . Dostęp do ogromnej bazy zdjęć i grafik oraz kreatora pozwalającego przesłać własne materiały dają nieograniczone możliwości kreatywnego tworzenia. To także fantastyczny sposób na zaprezentowanie swojej marki niemal całemu światu. Wszędzie tam, gdzie jesteś Ty, możesz reklamować siebie i swój brand .

Walizka na kółkach This is me to również gwarancja najwyższej jakości wykonania. Użyte materiały gwarantują ogromną trwałość na wszelkie przetarcia i pęknięcia. Wygodne rączki, które dopasowują się do dłoni sprawiają, że z łatwością przeniesiesz swój bagaż w każde miejsce. Zamek TSA zapewni Ci bezpieczeństwo i pewność, że nikt nie naruszy Twoich osobistych rzeczy .

Walizka This is me – podręczny sposób, by być sobą w każdym zakątku