Wysiej wokół domu. Pająki nawet się nie zbliżą

Arachnofobia to fobia przed pająkami i bezkręgowcami. Osoby borykające się z nią potrafią wpaść w panikę na widok nawet niewielkiego pająka. To jedna z najczęściej występujących fobii na świecie. I choć w Polsce jadowite gatunki pająków występują jedynie w prywatnych terrariach, wiele osób widząc pająka, chce jak najszybciej się go pozbyć. Jak to zrobić, nie wyrządzając mu krzywdy?