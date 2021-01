Wyśmiewa Strajk Kobiet. "Panowie, nie zapładniamy"

Jan Pietrzak jest znany ze swoich konserwatywnych poglądów. Satyryk zdecydowanie opowiada się za zaostrzeniem prawa antyaborcyjnego. Swoim przekonaniom dał upust w programie "Jedziemy" TVP Info, gdzie bardzo krytycznie odniósł się i do Strajku Kobiet, i do jego liderki - Marty Lempart. - Przecież ona szuka wyłącznie pretekstów. Tym razem jest to walka z Trybunałem Konstytucyjnym, ale każdy pretekst jest dobry. Ona jest nastawiona na agresje, na walkę, na krzyki, na brzydkie wyrazy - mówił o działaczce.