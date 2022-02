Wysoko wrażliwi w łóżku. Znacznie więcej niż seks

Dla osób wysoko wrażliwych seks to niemal święty rytuał. Z powodu swojej wyostrzonej wrażliwości tacy ludzie wszystko przeżywają po wielokroć silniej. A kiedy trafią na odpowiedniego partnera, zaczynają garściami czerpać ze swojej bogatej wyobraźni. – Z Marcinem potrafiliśmy się nakręcać na seks przez cały dzień. To było na tyle niesamowite, że gdy już spotkaliśmy się wieczorem, wszystko wokół przestawało istnieć, za oknem mogła być wojna, ale dla nas nie miało to znaczenia – opowiada Dorota, która podkreśla, że Marcin (z którym jest związana już od sześciu lat) to pierwszy mężczyzna, z którym otwarcie rozmawia o tym, czego pragnie w sypialni, co chciałaby zmienić i o czym fantazjuje.