Jest nieuleczalnie chora. "Chce wrócić na scenę"

Letnie Igrzyska Olimpijskie 2024 w Paryżu mają rozpocząć się już 26 lipca. Według informacji podanych przez brytyjskie The Sun, gwiazdą otwarcia ceremonii ma zostać Celine Dion. Piosenkarka, która z powodu zespołu sztywności uogólnionej, przestała pojawiać się na scenie, ma chcieć na nią wrócić w Paryżu.

Jak podało The Sun, oferta wystąpienia na igrzyskach miała zostać złożona piosenkarce na początku 2024 roku. Wokalistka, ze względu na chorobę, nie może jednak planować występów z wyprzedzeniem. W każdym momencie może dostać bowiem ataku skurczu.

Artystka wzięła jednak pod uwagę występ w Paryżu, do którego ma się przygotowywać.

W ostatnim czasie Dion miała zrobić jednak bardzo duże postępy. Od czasu diagnozy ciężko pracuje nad tym, by nie tylko móc normalnie funkcjonować, ale i wrócić na scenę.

