Wystąpiła w "PnŚ". Jej sukienka to "perełka" na lato

Egzotyczny trend co chwila powraca do mody, ubarwiając letnią garderobę. Oprócz tropikalnych kwiatów hibiskusa, motywów palm i liści bananowca, wyróżnia się także owocowe akcenty. W ubiegłym roku królowały żółte cytryny na jasnym tle lnu, a jeszcze wcześniej drobne brzoskwinie i truskawki. Co serwują nam tegoroczne trendy? Między innymi wiodący składnik piña colady, czyli ananasa, po którego sięgnęła Kasia Cichopek.