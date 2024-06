Wystąpiła w programie Kanału Zero. Zwróciła uwagę na podpisy rozmówców

Sylwia Czubkowska jest dziennikarką specjalizującą się w tematach dotyczących m.in. nowych technologii i cyfryzacji. 9 czerwca gościła w programie "Trzecie śniadanie", emitowanym na Kanale Zero. Oprócz niej rozmówcami Marcina Mellera byli: Wojciech Kardyś, Artur Kurasiński oraz Katarzyna Szymielewicz.

Każdy gość jest przedstawiany za pomocą graficznego CV, przygotowywanego we współpracy z portalem pracy Rocket Jobs. Czubkowska zauważyła jednak pewne różnice w przedstawianiu kobiet i mężczyzn.

"Myślę, że nie ma co wyciągać wniosków z jednego odcinka. W poprzednim żaden z facetów tych 'umiejętności' nie miał" - czytamy.

