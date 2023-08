Wystąpiła w szortach i kabaretkach. "Petarda" to mało powiedziane

Wielki powrót frędzli

Co będzie rządzić jesienią w garderobach modnych kobiet? Między innymi frędzle. Doskonale wie o tym Ewa Farna, która weszła na scenę w marynarce i frędzlach, które swobodnie zwisały z ramion i tworzyły w ruchu wyjątkowy spektakl. Niech jednak nie zwiedzie cię łagodna biel marynarki i bluzki, ponieważ to co działo się poniżej, wybrzmiewało w rytmie rocka.