Wystąpiła w teledysku do utworu "Last Christmas". Dziś jest nie do poznania

"Last Christmas" to jeden z utworów słuchanych najchętniej w okresie świątecznym. Hitem stał się także teledysk do piosenki, w którym główną rolę ukochanej George'a Michaela zagrała Kathy Hill. Piękna modelka szybko zyskała sławę i rozpoznawalność. Po 38 latach od wydania teledysku wciąż zachwyca niezwykłą urodą.