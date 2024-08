Wystąpili w Mrągowie. Kajra weszła na scenę w mini z prześwitami i piórkami

16 i 17 sierpnia w Mrągowie tłumy bujały się do hitów podczas Festiwalu Weselnych Przebojów 2024 . Na scenie wystąpili m.in. Natasza Urbańska , Cleo , Michał Wiśniewski, Bartek Wrona, Jacek Stachursky, ale także zespół Boys czy Piękni i Młodzi. Na wydarzeniu nie mogło również zabraknąć duetu Kajry i Sławomira , który potrafi porwać do zabawy jak nikt inny.

Jak weselne przeboje, to i weselne kreacje. Wokalistka może nie zaprezentowała się w typowej sukni ślubnej, ale postawiła za to na suknię, którą szalona panna młoda mogłaby wybrać na poprawiny .

