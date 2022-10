Wanna czy prysznic? Oto co zużywa więcej wody i naraża cię na koszta

Wanna czy prysznic? Co pobiera więcej wody?

Wszyscy chyba uważamy, że prysznice zużywają znacznie mniej wody niż długie kąpiele w wannie. Ale by sprawdzić to dokładniej, a tym samym zaoszczędzić, trzeba odszukać model słuchawki prysznicowej, jaką mamy i odczytać, jaki przepływ wody generuje. Najpopularniejszy jej typ ma siłę przepływu około 5-9 litrów na minutę, a gdy zamiast słuchawki korzystamy z deszczownicy, wzrasta nieznacznie, bo do 7-12 litrów na minutę. Przeciętny, 5-minutowy prysznic, zużywa więc do 50 litrów wody, czyli około 20-30 zł na kąpiel na mieszkańca miesięcznie. Oczywiście każdy z nas będzie miał inną cenę za jedno umycie się, istnieje jednak wiele sposobów na skrócenie czasu kąpieli pod prysznicem.