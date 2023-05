Wystarczą dwie przyprawy. Komary będą omijać cię z daleka

Jeśli nie chcemy być pogryzieni, warto również zrezygnować z picia piwa na tarasie. Badania przeprowadzone przez Journal of the American Mosquito Control Association wykazały, że picie tego napoju zwiększa ryzyko ukąszenia przez komary i kleszcze. Zawarty w nim etanol powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych, a także zwiększa wydzielanie się potu, ciepła i dwutlenku węgla, co sprawia, że zarówno pajęczaki jak i komary lgną do nas niczym ćma do światła.