Wystarczy, że rozsypiesz. Mech zniknie w kilka dni

Każdy właściciel ogrodu lub działki pragnie cieszyć się widokiem zielonego "dywanu’ z trawy. Po zimie jednak często trzeba zmierzyć nierówną walkę z mchem, który nie tylko wygląda nieestetycznie, ale także wpływa na rozwój i wzrost trawnika.

Chociaż początkowo mech nie przeszkadza wszystkim, to z czasem potrafi rozrastać się do ogromnych rozmiarów. Na szczęście jest na to pewien sposób, który stosują hiszpańscy ogrodnicy. Dzięki niemu szybko pozbędziesz się problemu.

Jak pozbyć się mchu z ogrodu?

Jednym z najprostszych rozwiązań na wyeliminowanie mchu z trawnika są chemiczne środki, które dostępne są w sklepach ogrodniczych. Jednak jak wiadomo, tak mocne produkty mogą mieć wpływ również na rośliny i trawę w ogrodzie. Zanim więc sięgniemy po ostateczne rozwiązanie, warto postawić na bardziej ekologiczne patenty, które pozwolą na uporanie się z mchem.

Na samym początku dobrze spróbować wapniowania. Jest to zabieg, który zmieni pH gleby i znacznie zredukuje ilość mchu. Do tego triku warto użyć dolomitu lub wapna węglanowego. Innym pomysłem jest wykorzystanie popiołu drzewnego, pozyskanego z kominka lub po ogniska. Popiół jest bogaty w wartościowe składniki, takie jak wapń, potas, fosfor oraz magnez, które są kluczowe dla zdrowego wzrostu trawnika. Wystarczy równomiernie rozprowadzić go po trawie, a mech szybko zniknie. Dodatkowo popiół może pomóc wzmocnić kolor i ogólną kondycję trawy.

Kolejnym sposobem na pozbycie się mchu z trawnika jest użycie siarczanu żelaza. Działa on na podobnej zasadzie, ponieważ zawiera żelazo i siarkę, które przyczyniają się do obniżenia pH gleby. Po prostu rozsiej siarczan żelaza na trawniku, a w ciągu dwóch lub trzech dni mech zmieni kolor na czarny. Następnie wystarczy go tylko starannie usunąć grabiami.

Hiszpańska metoda na walkę z mchem

Okazuje się, że bardzo ciekawe rozwiązanie stosują hiszpańscy ogrodnicy. Wśród nich dużym uznaniem cieszą się tzw. aktywatory gleby. To preparaty z naturalnymi komponentami, takimi jak: humus, organicznie zmielona skała czy krzemionka.

Umożliwiają one podniesienie pH gleby, wzmacniają jej w kluczowe składniki odżywcze oraz użyźniają podłoże. Stosowanie tych środków sprzyja lepszemu wzrostowi trawy i zmniejsza ryzyko wystąpienia mchu.

Dlaczego mech powstaje na trawniku?

Przyczyn może być kilka, w tym przede wszystkim kwaśna gleba i ciężkie, gliniaste podłoże, które zatrzymuje wodę. Oprócz tego mech ma tendencję do częstszego pojawiania się na trawnikach położonych w cieniu. W takich miejscach zaleca się sianie odmian traw lepiej przystosowanych do warunków cienistych. Problem z mchem może również nasilić się, jeśli trawnik jest zbyt intensywnie podlewany lub stosuje się nawozy, które zakwaszają glebę, obniżając jej pH.

Zwalczanie mchu na trawniku często wymaga innych działań niż tradycyjna walka z chwastami. Choć można próbować usuwać mech manualnie (poprzez wyrywanie go lub grabienie), takie metody mogą nie zapewnić długotrwałych efektów.

