Zrób to z trawnikiem po zimie. Wiosną ci podziękuje

Ponury, zimowy czas zakończy się już za kilka tygodni. Wraz z tym należy zaplanować powolny powrót do pielęgnacji ogródków i trawników, które muszą odzyskać swoją siłę po mrozach. Każdy, kto je posiada, powinien pamiętać o niezwykle ważnej dla trawników wertykulacji, dzięki której wiosną staną się one nie tylko zielone, ale zyskają gęstości.

Wertykulacja trawnika - czym jest?

Jedni stosują ją od lat, drudzy nawet nie wiedzą, jak bardzo jest ważna. Wertykulacja trawnika to zabieg pielęgnacyjny, dzięki któremu trawa zyska nieco więcej oddechu po zimie. Co to dokładnie oznacza?

Na trawnikach tworzy się po pewnym czasie filc z zalegającego mchu, darni i oraz obumarłych części roślin. Filc ten blokuje wodzie, składnikom odżywczym i powietrzu dotarcie w głąb ziemi. Jego sunięcie pomaga zapobiec także chorobom grzybiczym.

Wertykulacja polega więc na pionowym nacinaniu trawnika. Wszystko po to, by przerwać ciągłość filcu i pozbyć się szczątek roślin oraz mchu. Wykonuje się ją za pomocą profesjonalnych narzędzi, które nacinają trawnik na głębokość od 5 do nawet 45 mm.

Wertykulacja trawnika - kiedy i jak ją wykonać?

Jedną z najważniejszych kwestii dotyczących wertykulacji jest ta, że nie wykonuje się jej na trawie młodej - takiej, która została zasiana w zeszłym roku. W pozostałych przypadkach jest ona jak najbardziej bezpiecznym zabiegiem, który najlepiej przeprowadzić raz w roku, wiosną - najlepiej na przełomie marca oraz kwietnia.

Najlepszym momentem na wertykulację jest dzień po pierwszym koszeniu trawnika, gdy trawa jest delikatnie wilgotna. Przeprowadzenie jej na suchej trawie sprawi, że źdźbłom może być trudniej dojść do siebie. Po koszeniu należy najpierw wypielić trawnik, a następnie przystąpić do zabiegu. Można użyć wertykulatora ręcznego lub spalinowego.

