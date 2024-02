Nie żyje uczestniczka "Gogglebox". O śmierci poinformowała córka

– Są takie momenty, kiedy człowiek nawet najbardziej pozytywnie nastawiony do życia i radosny, nie potrafi tej radości wykazać. Właśnie z Chimkiem wróciliśmy ze szpitala. Od rana tam byliśmy z naszą babunią. Przyjechaliśmy tylko właściwie tak na moment do domu. Chimek za chwilę wraca, ja muszę tutaj coś porobić. I powiem tylko jedno: bardzo was proszę o modlitwę za mamuchnę, bardzo was proszę o modlitwę i o zdrowie. Błagam was – apelowała 9 lutego.