Są widywane w całej Polsce. Uważaj, żeby przypadkiem nie nadepnąć

Podczas spaceru po lesie można się natknąć nie tylko na sarny, zające czy dziki, ale także na jaszczurki. Szczególnie jedna z nich może wywołać nerwową reakcję, a wszystko przez to, że swoim wyglądem przypomina węża.

Chodzi oczywiście o padalca, który nie tylko nie ma kończyn, ale jego ciało pokrywają ułożone poziomo łuski, które - jak w przypadku węży - ułatwiają mu poruszanie się. Czy jednak powinniśmy się go bać tak samo, jak np. żmii zygzakowatej?

Padalce mogą osiągać nawet do 50 cm długości. Najczęściej spotyka się osobniki w brązowym kolorze, jednak niektóre z nich mogą mieć na ciele pionowe linie lub plamki. Dodatkowo jego łuski często połyskują w słońcu, co daje metaliczny lub szklisty efekt.

Warto mieć świadomość, że jedynym jadowitym wężem w Polsce jest żmija zygzakowata, którą stosunkowo łatwo odróżnić od padalca. Przede wszystkim padalce mają wąską głowę, a żmije szeroką u podstawy. Dodatkowo na ciele żmii od głowy do ogona można zobaczyć charakterystyczny zygzak.

Padalce są zdecydowanie chudsze niż osiągające ok. 80 cm żmije, które zwykle mają zdecydowanie większy obwód niż beznogie jaszczurki. Przy spotkaniu z człowiekiem, padalce mogą jedynie uciekać. Choć żmije też w pierwszym odruchu uciekają, zmuszone mogą zaatakować i ugryźć. Dlatego podczas wędrówki po lesie, warto dokładnie patrzyć pod nogi, by uniknąć przykrych konsekwencji.

Postaw obok wejścia do domu. Odstraszy myszy i nie tylko

Postaw obok wejścia do domu. Odstraszy myszy i nie tylko

Zapraszamy na grupę FB - #Wszechmocne. To tu będziemy informować na bieżąco o terminach webinarów, wywiadach, nowych historiach. Dołączcie do nas i zaproście wszystkie znajome. Czekamy na was! Chętnie poznamy wasze historie, podzielcie się nimi z nami i wyślijcie na adres: wszechmocna_to_ja@grupawp.pl