Wystroiła się w czarną mini. Nie można oderwać oczu

Teraz sięgnęła po najciemniejszą z palety barw. Czarny kolor to synonim klasy, dodaje elegancji i odrobinę tajemniczości. Chociaż latem najczęściej wymieniamy małą czarną na małą białą, to Aneta Kręglicka zrobiła wyjątek.

To one były tutaj "wisienką na torcie". Jasne baleriny z paseczkiem i kokardą świetnie kontrastowały z czarną kreacją. To ciekawa alternatywa dla klasycznych balerin bądź tych z siateczki, które biją rekordy popularności tego lata. Takie buty wykorzystasz też jesienią. Będą dobrze wyglądać w towarzystwie szerokich spodni palazzo i wełnianego swetra.