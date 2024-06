Włożyła białą mini. To jej patent na lato

Aneta Kręglicka jest wyznawczynią minimalizmu . Zawsze stawiała przede wszystkim na czerń i biel oraz ponadczasowe kroje ewentualnie uzupełnione ciekawym twistem. Jeansy i T-shirt? Według modelki nie ma lepszego zestawu do noszenia na co dzień. Z kolei eleganckie okazje ogrywa najchętniej małą czarną.

Jednak w sezonie letnim zostaje ona zastąpiona "małą białą", czyli śnieżnobiałą minisukienką , która ma zdecydowanie mniej formalny charakter, przez co można ją włożyć zarówno do restauracji, jak i na plażę. Kręglicka spakowała swoją na zagraniczny wyjazd.

"Prawie wakacje… czyli praca w miłych okolicznościach i na własnych warunkach, bo jest taki czas w życiu, kiedy staje się jasne, co jest naprawdę ważne. Dla mnie, poza zdrowiem swoim i bliskich, to równowaga pomiędzy tym, co muszę, a tym co chcę. To jakość mojego życia. A już całkowitym luksusem jest… święty spokój. Staram się więc nie przegapić tego momentu" – czytamy na instagramowym profilu obserwowanym przez 115 tys. osób.