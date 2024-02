Wystroiła się w rajstopy. Plisowana mini była "wisienką na torcie"

Kurtka z historią i charakterem

Najlepsze zostawiłyśmy na koniec. Mowa o ramonesce, która w stylizacji aktorki przybrała przeskalowaną formę, przełamała poprawny look, wręcz "tupnęła nogą". Zaprojektowana przez twórców marki Schott NYC, rozsławiona przez zespół The Ramones, uwielbiana przez Marlona Brando, wiodąca prym w modzie motocyklowej, ale też szanowana w środowisku rockowym - króluje w modzie nieprzerwanie od ponad 100 lat. Ramoneska uczciwie zapracowała sobie na tytuł "must have".