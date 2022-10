Wystrzegaj się jak ognia. Przez to twój biust opada i traci jędrność

Opadanie i utrata jędrności piersi to naturalne procesy, które dzieją się w ciele kobiety wraz z wiekiem. Są jednak nawyki, których powinnyśmy unikać oraz takie, które warto wdrożyć w codzienną rutynę, by nieco spowolnić te zjawiska. Dbanie o zdrowy wygląd piersi to klucz do dobrego samopoczucia.