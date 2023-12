Wystrzegaj się tych gatunków ryb. Nie kupuj ich na wigilię

Tuńczyk

Tuńczyk to ryba, która również jest bardzo popularna w naszym kraju. Najczęściej kupujemy ją w puszce, ale można też nabyć filety. Niestety nie jest to dobry wybór pod względem zdrowia. Tuńczyk bardzo łatwo przyswaja metale ciężkie, takie jak na przykład rtęć. To może mieć zły wpływ na nasze zdrowie, przede wszystkim pracę układu nerwowego i mózgu.