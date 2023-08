Wysyp na wycieraczkę. Po kwadransie będzie jak nowa

Rozsyp na wycieraczkę. Po kwadransie będzie jak nowa

Kurz, brud, błoto, resztki materii organicznej — to wszystko osadza się na wycieraczce. Przy każdym przejściu przez próg, przenosimy je do domu. Dlatego też wycieraczka wymaga czyszczenia. To kwestia higieny. Materiałowe, wykonane z polipropylenu z powodzeniem można wyprać za pomocą płynu do prania dywanów. Niestety, ten rodzaj detergentu nie nada się do wycieraczek jutowych i kokosowych.