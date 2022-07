Wyszła na jaw tajemnica Golców. Bracia muszą od siebie odpocząć

Golec uOrkiestra to jeden z najpopularniejszych rodzinnych polskich zespołów. Utwory braci bliźniaków od lat porywają do śpiewu i tańca ich fanów. Na całej fali popularności muzycy dość rzadko decydują się na to, by powiedzieć coś więcej o tym, jak wygląda ich codzienność poza sceną. Ostatnimi czasy bracia otworzyli się i powiedzieli nieco więcej. Nie obyło się bez zaskakujących informacji.