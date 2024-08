Pokazała się w bikini. Zawiązała je inaczej niż zwykle

Doda wybrała się do Grecji. Artystka korzysta z wolnego, bo końcówka sierpnia zapowiada się pracowicie. Pod ostatnim postem poinformowała o dwóch koncertach. "Przygotowałam dla was fajne niespodzianki" - wyznała.

Instagramowy profil Dody śledzą prawie dwa miliony internautów. Trafiają tam nie tylko kadry zza kulis czy nagrania z koncertów. Gwiazda dzieli się też prywatnymi urywkami z życia. Teraz media społecznościowe zalewają relacje z wakacji. Ale my szczególną uwagę zwróciłyśmy na letnią stylizację. To opcja tylko dla odważnych kobiet, które nie boją się eksperymentów z modą.

W Grecji stroi się jak nigdy. Teraz usiadła przy stoliku w odważnym komplecie i pozowała do zdjęcia. Doda wskoczyła w krótki top. Ten oryginalny fason wyeksponował górę bikini w tym samym kolorze, co bluzka i spódnica. Pastelowa mini z marszczeniem po bokach to strzał w dziesiątkę. Latem może posłużyć jako alternatywa dla pareo.

