Wyszła z przyjaciółkami na miasto. To, co znalazła po powrocie w torebce, mrozi krew w żyłach

Gdy wróciła do domu, zajrzała do torebki. Znalazła tam niewielki przedmiot przypominający breloczek w kształcie płytki - coś, czego na pewno nie pakowała, wychodząc na imprezę. Sheridan mówi na nagraniu, że od razu wiedziała, że ktoś jej musiał to podrzucić - breloczek z pewnością do niej nie należał.