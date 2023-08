Wyszła za 83-latka. Stylistka oceniła jej kreację

Stylistka przyznała, że kobieta doskonale zdaje sobie sprawę ze swoich atutów. - Zakryła sobie te części, które są bolączką po 25. roku życia, a jednocześnie pokazała swoje dobre strony. Ma ładny dekolt, ma ładną szyję, ma ładne ramiona. Zagrała swoimi atutami, a to jest ważne, żeby kobiety w każdym wieku wiedziały, gdzie i co jest ich punktami mocy. Czyli co i jak pokazać, żeby dobrze się zaprezentować, a jednocześnie nie wyglądać wulgarnie - podkreśliła stylistka.