Nie tylko Antek Królikowski. Te gwiazdy żyją ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane ( w skrócie SM - z łac. sclerosis multiplex) to choroba, której przyczyny nie są do końca znane. Mówi się o współudziale czynników genetycznych , autoimmunologicznych i środowiskowych. Kluczem do skutecznego leczenia jest wczesne rozpoznanie i wdrożenie odpowiedniej terapii. Które gwiazdy borykają się z tą dolegliwością?