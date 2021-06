Wyszła zrozpaczona od stylistki rzęs. Musiała błagać o pomoc

Historia klientki Alyssia Hubbard to dowód na to, jak niebezpieczna może być wizyta u samozwańczej stylistki. Kobieta trafiła do salonu Alyssie z prawdziwym koszmarem zamiast rzęs. Gruba warstwa kleju obciążyła rzęsy, które zaczęły wypadać. Na dodatek oczy klientki były zaczerwienione i łzawiły. Specjalistka miała nie lada zadanie.