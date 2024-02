"Wywijała" spódnicą. Edyta Golec postawiła na model z koronkami

Ten trzeci element został wpleciony do ostatniej stylizacji członkini Golec uOrkiestry, której zdjęcie zostało opublikowane w mediach społecznościowych. Kobieta udowodniła, że da się zinterpretować trend na koronki (królujący w sezonie zimowym 2024) w zupełnie inny sposób i nie wypaść przy tym "babciowo". Zrezygnowała bowiem z czerni na rzecz śnieżnej bieli oraz z opiętych na ciele materiałów na rzecz swobody ruchów.

Edyta Golec postawiła na białą, masywną spódnicę maxi, której dolna część została stworzona ze zdobnych koronek . Wokalistka bawiła się nią przed obiektywem. Drugim elementem stylizacji była prosta, czarna bluzka z zabudowanym dekoltem. Z kolei białe, wiszące kolczyki spięły look niczym klamra kompozycyjna, sprawiając, że całość była niezwykle spójna.

