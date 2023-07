"Wyzywają nas od złodziei". Sprzedawcy mówią, co wyprawiają turyści

- W koszykach mają podstawowe produkty. To, co jest potrzebne do życia, czyli chleb, masło, coś do chleba i do widzenia. Dodatkowe rzeczy jak słodycze czy inne przysmaki kojarzące się z wakacjami, nie schodzą. Mortadela? Mortadela to już jest rarytas, biorą najtańszą, jaka jest. Na grilla wybierają toruńską, podwawelską. Chętnie kupują dania gotowe: pulpety w słoikach, fasolkę po bretońsku i zupy. Był taki moment, że wszyscy sprawdzali składy i starali się wybierać zdrowsze produkty, ale teraz to już zupełnie nie - mówi pani Katarzyna z Władysławowa, kierowniczka sklepu małej polskiej sieci.