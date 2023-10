Wziął ślub z matką posłanki. Został jej ojczymem

Po ślubie Aleksandra Gajewska została pasierbicą Polka, który nie doczekał się własnych dzieci. - Brak mi dzieci z mojej krwi, które by mi towarzyszyły do końca życia. To uczucie nachodzi mnie czasem na ulicy, kiedy widzę ojca, który gra z synem w piłkę. Albo kupuje mu lody. I wkurza mnie zachowanie facetów, którzy nie mają cierpliwości do swoich dzieci. Myślę: "Chłopie, nie wiesz, jaki masz skarb. Za taki skarb warto oddać wszystkie pieniądze" - mówił aktor w "Świecie i Ludziach".