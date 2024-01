Wzięła kredyt na milion. Gdy mówiła, w co inwestuje, ludzie łapali się za głowy

Uwierzył we mnie, w moją pasję, w moje zaangażowanie. Dał mi kredyt na 5 lat, więc przez 5 lat wszystkie pieniądze, które zarobiłam, szły do banku. Nie robiłam żadnych inwestycji, ale to mnie zmobilizowało do pracy. W 2004 roku stałam się jedyną właścicielką kopalni złota i mogłam już kopalnię upiększać, powiększać. Przede wszystkim przekopałam się przez potężny zawał, który wydawał się nie do przejścia; przyjechała ekipa ekspercka z Lubina i powiedziała, że ten zawał jest nie do wybrania. A jeśli już, to będzie to kosztować 1,5 mln zł. Oczywiście nie miałam ani grosza na inwestycje, więc zrezygnowałam z tego.