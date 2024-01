Wydała 50 tys. zł na zmianę wyglądu. Dziś trudno ją rozpoznać

Paula Marciniak próbowała zasłynąć w polskim show-biznesie na wszelkie sposoby. Była aktorką, modelką, wydała także swoją płytę. Karierę rozpoczęła w 2005 roku, kiedy zdobyła tytuł Miss Foto Polski, a następnie reprezentowała nasz kraj w konkursie Model of the World w Tanzanii w Afryce. Od tamtego czasu zmieniła się jednak nie do poznania.