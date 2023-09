YES zachęca kobiety do głosowania

Razem z innymi inicjatywami pro-frekwencyjnymi chcemy zwrócić uwagę na to, jak ważny jest udział w wyborach - mówi Justyna Lach, dyrektorka marketingu YES. - 15 października będziemy decydować o naszej przyszłości, więc nawet jeśli ktoś nie interesuje się polityką, na pewno interesuje go jego własny los. Zwłaszcza kobiety nie powinny rezygnować ze swojego prawa, by później mężczyźni nie podejmowali decyzji za nich.