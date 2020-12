WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 4 poradnik kupującegozakupowe inspiracjezegarekzegarki damskie Magdalena Tatar 2 godziny temu Z bransoletą albo ozdobną kopertą. Zegarki, które dodadzą szyku grudniowym stylizacjom Damski zegarek z bransoletą to zarówno świetny pomysł na prezent dla większości kobiet, jak i idealny pretekst do sprawienia sobie samej małej przyjemności. Za damski zegarek na bransoletce zapłacimy nawet do kilku tysięcy złotych, ale jeśli dobrze poszukać, można znaleźć równie efektowny za znacznie mniejszą kwotę... Share Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Niektóre zegarki można kupić w zestawie z pasującą bransoletką (Adobe Stock) Akcent, który zawsze doda ci blasku Zegarki damskie zwykle cechuje mniejszy i prostszy cyferblat, niż te rozbudowane, jakie możemy znaleźć w męskich. Zdobią je za to często efektowne bransolety o rozmaitych splotach i detalach, które dodadzą szyku niejednej stylizacji na zimę. To dodatek, po którym często ocenia się styl i status, dlatego warto wybierać jedynie te starannie wykonane, o niezawodnych mechanizmach i z wysokiej jakości materiałów. Widzisz zegarek za 39,99 zł? Uciekaj. Tani metal szybko pokryje się patyną albo przebarwi, a nawet niewprawne oko pozna tandetną podróbkę i to z daleka. Lepiej sięgnąć po znaną firmę, bo wielu renomowanych producentów ma w sprzedaży linie zegarków pięknych, trwałych, ale i tanich. W sklepach znajdziemy bogactwo zegarków w różnych stylach, ale na szczególną uwagę zasługują modele biżuteryjne, które zamiast paska mają bransoletę i są zdobione drobnymi elementami i motywami. Bez wątpienia będą to idealne zamienniki nawet najdroższych bransoletek ze szlachetnych kruszców. Ich sekret jako dodatków tkwi w tym, że dzięki niewielkim wymiarom śmiało można wybrać fantazyjny, ozdobny model z pomysłowo zdobioną kopertą, cyferblatem czy bransoletką, a ożywi ciepłą stylizację z płaszczem i swetrem, nada jej nieco blasku. Skromność i prostota czy dodatek na miarę filmowej gwiazdy? Niektóre panie nie przepadają za typowo grubymi, "męskimi" bransoletami o dużych ogniwach, dlatego specjalnie dla nich przygotowano modele delikatniejsze, cieńsze, bardziej stylowe i eleganckie. Czasem bransoleta zegarka jest ograniczona do minimalistycznego, sztywnego krążka, w który wsuwamy dłoń. Linie minimalistyczne będą neutralne dla każdego stylu, nowoczesne albo ozdobne spodobają się kobiecie sukcesu, a urocze modele w stylu vintage pokocha każda wielbicielka mody lat 80. i 90. Warto też zwrócić uwagę na dekoracyjne koperty i tarcze. Często możemy natknąć się na niezwykle szykowne egzemplarze, które zachwycają zdobieniami w postaci np. kwiatów czy drobnych szlachetnych kamieni. Liczy się także kompozycja kolorystyczna. Paniom oferuje się nie tylko zegarki srebrne lub złote, ale też łączące różne kolory metalu i np. czerń, elementy drewna, kryształki i akcenty tworzywa. Różnorodność wzorów i rodzajów sprawia, że czasomierz możemy dopasować do charakteru noszącej go osoby. Jednak to neutralny, srebrny kolor wygrywa i jest wybierany najczęściej jako najbardziej uniwersalny. Stopniowo do modeli wybieranych na upominek dołączają nowoczesne zegarki w wersji smart z licznymi funkcjami i dostępem do internetu. Także one można znaleźć w wersji na bransolecie. Nie ma lepszego prezentu niż elegancki zegarek Zegarek sprawdzi się zarówno jako ekskluzywny upominek np. pożegnalny dla eleganckiej kobiety, jak i prezent świąteczny. Może być wykonany ze złota i srebra, jak i ze stali w takim kolorze. Są równie trwałe i eleganckie, a do tego mają niższą cenę. Uważa się, że lepszym wyborem będzie zegarek z niewielką kopertą, chyba że szczególnie zależy nam na dużej (lepiej wygląda na nadgarstkach osoby z dużymi dłońmi). Takie modele wygodniej się nosi, bo zbyt duża tarcza na zbyt cienkiej bransoletce sprawia, że zegarek łatwiej się przesuwa. Lubisz konkretną markę ubrań i dodatków? Możliwe, że przypadnie ci do gustu zegarek z tej samej kolekcji, co torebka czy płaszcz. Z drugiej strony już jakiś czas temu pojawił się trend zegarków damskich w wersji XXL o bogatym zdobieniu, które jak mało co ożywiały i urozmaicały nawet minimalistyczne czy sportowe stylizacje, a czasem też zaskakiwały w zestawieniach z jeansami z przetarciami. Ta nieco przerysowana moda na szczęście minęła, ale nadal zegarek np. z niezwykłą ozdobą cyferblatu może stać się pięknym i inspirującym akcentem w twojej szkatułce czy szufladzie z biżuterią. Pomyśl, jak pięknie taki ozdobny zegarek z bransoletą rozbłyśnie przy choinkowych światełkach czy świetle świec... icon info Treści redakcyjne są całkowicie niezależne. Wspierasz nasz rozwój, kupując produkty z linków lub boksów zamieszczonych w tekście. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze