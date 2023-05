Z fascynacji do biznesu, czyli kilka słów o marce Glamoursy

Z pokolenia na pokolenie

Glamoursy to polska marka stworzona z miłości do butów i samego procesu tworzenia. Właścicielka marki wspomina, że pasja do rzemieślnictwa i projektowania obuwia była jej przekazywana od najmłodszych lat. Jej cała rodzina trudziła się właśnie tą specjalnością. I tak właśnie powstały Glamoursy z miłych, dziecięcych wspomnień. Marka to mała, polska manufaktura, która ręcznie szyje buty z naturalnej skóry.