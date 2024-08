Skończyła 31 lat. Nie kryje się ze swoją wiarą

4 sierpnia aktorka skończyła 31 lat. W 2019 r. została mamą, choć jak sama przyznała, zupełnie tego nie planowała. "W naszym przypadku to rzeczywiście los zadecydował, nawet śmielej bym powiedziała: Bóg" - wyznała w blogu "Baby by Ann" Olga Kalicka. Narodziny syna to jednak niejedyna rewolucja w życiu, z którą przyszło jej się jeszcze później mierzyć.

Planowała ślub. Nieoczekiwanie ogłosiła rozstanie

Olga Kalicka wystąpiła w wielu znanych produkcjach, jednak to dopiero rola Magdy w "Rodzince.pl" przyniosła jej ogromną rozpoznawalność. Aktorka zdawała się nie zwalniać tempa. Nieoczekiwanie ogłosiła jednak, że wspólnie z wieloletnim partnerem oczekują narodzin dziecka.

Jak sam zdradziła, o swoim "błogosławionym stanie" dowiedziała się dopiero w trzecim miesiącu ciąży.

"Byłam w ferworze pracy, bo kończyłam film w Rosji, jednocześnie prowadziłam tutaj program 'World of dance', miałam 6 spektakli w różnych teatrach w Warszawie, głównie w Teatrze Kwadrat i jeszcze schudłam przez te 2 pierwsze miesiące, to wydawało mi się niemożliwe, żebym była w ciąży, a jednak to się wydarzyło" - wyznała w rozmowie z Katarzyną Burzyńską w blogu "Baby by Ann".

Ojciec dziecka i ówczesny partner gwiazdy mieszkał wówczas w Stanach Zjednoczonych, co nie ułatwiało sytuacji. Wydawało się jednak, że wszystko układa się w pełni po ich myśli. Para nawet się zaręczyła i planowała wyprawić huczny ślub. Niestety ich plany pokrzyżowała pandemia.

W 2021 r. Olga Kalicka wydała w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym poinformowała o zakończeniu swojego wieloletniego związku z ojcem dziecka.

"Włożyliśmy wiele trudu i pracy w to, żeby być pełną rodziną, ale nie zawsze, pomimo chęci i pełnego zaangażowania, osiągamy to, czego pragniemy" - można było wówczas przeczytać na Instagramie.

Nowa miłość Olgi Kalickiej

Jakiś czas temu gwiazda wyznała w wywiadzie, że jest gotowa na nową miłość. Choć przez wiele ostatnich lat była sama, okazuje się, że tym razem również spełniła swoje marzenie.

Niedawno Kalicka opublikowała bowiem filmik z wakacji, na którym wpadała w objęcia tajemniczego mężczyzny. Pod postem posypały się gratulacje, a aktorka przy okazji zdradziła też, że jest obecnie bardzo szczęśliwa.

Wiara w Boga jest dla niej ważna

Olga Kalicka nigdy nie ukrywała, że jest bardzo wierzącą osobą i to właśnie Bogu zawdzięcza wszystko to, co spotkało ją w życiu. "Gdyby nie On, nie przydarzyłyby mi się te wszystkie wspaniałe rzeczy" - zdradziła w magazynie "Show".

"Wiara jest bardzo mocno obecna w moim życiu i nie mam problemu, żeby się do tego przyznać. Jednak nie opowiadam o tym w każdym wywiadzie. Jeśli ktoś mnie o to nie zapyta, to nie dążę za wszelką cenę do tego, by powiedzieć, że wierzę w Boga. Ale obecność Boga jest dla mnie bardzo ważna i nie mam zamiaru tego ukrywać. Dziękuję Bogu za to, że sprawia, że radzę sobie ze wszystkim. Każdego dnia odczuwam Jego obecność. Wiem, że ktoś na górze się mną opiekuje. To wspaniałe. To daje mi szczęście" - mówiła z kolei w Plejadzie.

